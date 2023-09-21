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Manisa’da işçi servisi ile tır çarpıştı: 1’i ağır 23 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde domates yüklü tır ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 23 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. İşte detaylar.

13:44 . 21/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Manisa haberleri

Manisa haberleri

’nın Salihli ilçesinde domates yüklü tır ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 23 kişi yaralandı. Yaralı minibüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve Salihli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Detaylar haberimizde.

DOMATES YÜKLÜ TIR İLE İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula’dan Salihli istikametine gitmekte olan Mehmet M. (41) yönetimindeki 38 F 3842 plakalı domates yüklü tır ile Ali Osman Günak (61) yönetimindeki 45 J 7142 plakalı işçi servis minibüsü kavşakta çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Günak ile serviste bulunan L.D. (45), T.K. (37), E.A. (35), A.T. (19), Ü.T. (24), M.O.(24), H.Y. (41), E.E. (45), M.Ş. (41), S.F. (43), A.E. (32), Ç.F. (18), A.G. (30), M.D. (34), F.A. (32), O.K. (45), Ö.T. (22), H.Ö. (36), U.Ö. (33), H.İ.Ö. (36), A.D. (28) ve S.B.(28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Yaralı minibüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve Salihli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, tır sürücüsünün ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.



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