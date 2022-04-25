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Özgün Maskeler tamemen kalkacak mı? Maske yasağı ile ilgili son gelişme
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Maskeler tamemen kalkacak mı? Maske yasağı ile ilgili son gelişme!

Maske zorunluluğunun ne zaman biteceği merak ediliyor. Bilindiği üzere açık alanlarda sosyal mesafe şartı uygun olduğu ölçüde maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Vaka sayılarındaki düşüşün ardından gözler kapalı alanlarda devam eden maske zorunluluğuna çevrildi. Toplu taşımada, okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske yasağı kalktı mı? Toplu taşımada, okullarda maske zorunluluğu ne zaman kalkıyor?
Maske zorunluluğu

Maske yasağının kalkıp kalkmadığına yönelik sorulara yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan maske yasağı açık alanlarda kaldırılmış, maske zorunluluğunun okullarda, otobüslerde ve uçaklarda devam edilmesine karar verilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Peki, Maske yasağı ne zaman kalkacak, okullarda, toplu taşımada, kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

Maske zorunluluğu hala devam ediyor. 27 Nisan günü yapılacak olan toplantıda kapalı alanda devam eden maske yasağının gündeme gelmesi bekleniyor.

OKULLARDA MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

Toplantıda kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde olacak. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan olarak değişti." sözleriyle toplantının ertelendiğini duyurdu.

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