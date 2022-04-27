Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı! Bakan Koca'dan yeni maske açıklaması

Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan maskelerle ilgili açıklamada bulundu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bilim Kurulu Üyeleriyle açıklamalarda bulundu. Erdoğan kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun sağlık kuruluşları haricinde kaldırıldığını açıkladı. Toplu taşımada ise maske kullanımının devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır."

"MASKE BİZİM İÇİN ALIŞKANLIK OLMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'da kapalı mekanlarda maske şartının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ' Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız üst solunum yolu enfeksiyonu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlık olmalı. Biz maskenin koruyucu olduğunu, bulaş riskini önlediğini biliyoruz.' dedi.

REKLAM

"MASKELİ OLMALARINI ÖNERİYORUZ"

Bunun dışında en riskli olan yaş grubu ileri yaş ve ek hastalığı olan yani kronik hastalığı olan ileri yaş kişilerden bahsediyoruz. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaş olan büyüklerimizi korumak için bizim dikkatli olmamız herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa mutlak maskeli olmamız, büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların da kapalı kalabalık riskli olan alanlara girdiklerinde mutlak maskeli olmalarını önemsiyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "MASKE" GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, "kapalı alanlarda maske kullanımı"na ilişkin genelge yayımladı.

Genelgede, pandemi sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından yayımlanan genelgelerle belirlendiği ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile hayata geçirildiği kaydedildi.

REKLAM

Ayrıca, salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esasların, salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak daha önceki genelgeyle yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırıldığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede, 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren, toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske uygulaması sona erdirildi.

Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşene kadar ) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecek.

Valilikler tarafından, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği vurgulandı.

REKLAM