ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentiyle aynı adı taşıyan 6,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde beşinci olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, art arda 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Peki Max Verstappen kimdir, nereli kaç yaşında? Max Verstappen’in hayatı ve biyografisi.

Max Verstappen kimdir?

Max Emilian Verstappen, 30 Eylül 1997), Belçika doğumlu Hollandalı yarış pilotu. Formula 1'de Hollanda bayrağı altında Red Bull Racing için yarışmaktadır. 2021, 2022, 2023 ve 2024 Dünya Şampiyonudur. Verstappen, eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen ve eski go-kart yarışçısı Sophie Kumpen'in oğludur. FIA Avrupa Formula 3 de dahil olmak üzere karting ve tek koltuklu kategorilerde başarılı bir dönem geçirdi ve birçok rekor kırdı.

2015 Avustralya Grand Prix'sinde 17 yaş 166 günlükken Formula 1'de yarışan en genç sürücü oldu. 2015 sezonunu Scuderia Toro Rosso ile geçiren Verstappen, 2016 sezonuna İtalyan takımıyla başladı ve dört yarış sonra Daniil Kvyat'ın yerine ana takım Red Bull Racing'e terfi etti. Henüz 18 yaşındayken Red Bull Racing'deki ilk yarışında 2016 İspanya Grand Prix'sini kazanarak Formula 1 Grand Prix'si kazanan en genç ve ilk Hollandalı pilot oldu.