Mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek? Süt desteği ödemeleri hesaplara yatıyor!

Çiftçinin günlerdir gündeminde olan mazot gübre ödemelerine ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Bakan Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre verilen mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Ayrıca, Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 2020 Ekim Kasım ayı süt desteği ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını da duyurdu. Peki, 2021 mazot gübre desteği ne zaman verilecek? İşte detaylar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00’dan sonra yapılacak.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ!

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.

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SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Bakan Pekdemirli Twitter'da yaptığı açıklamada "Süt desteği kapsamında 2020 yılı Ekim ve Kasım ayları için; 243.128 üreticimize, 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız.

Destek ödemesini bugün (12 Mart Cuma günü) saat 18.00’den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız.

Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Süt desteği kapsamında 2020 yılı Ekim ve Kasım ayları için;



243.128 üreticimize,

424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız.



Destek ödemesini bugün (12 Mart Cuma günü) saat 18.00’den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız.



Hayırlı ve bereketli olsun. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 12, 2021

GÜBRE DESTEKLERİNDE YAPILAN YÜZDE 100 ARTIŞ ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren düzenlemelerin sektöre etkilerini değerlendirdi.

Bu kapsamda, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık desteğin 20 liraya yükseltildiğini anımsatan Çelik, yine dekar başına, aralarında buğday, arpa, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, kuru soğan, yaş çay, fındık, yem bitkileri ve zeytinin bulunduğu ürünler için sağlanan gübre desteğinin ikiye katlandığını ifade etti.

Çelik, böylece mazot desteği dahil toplam gübre-mazot destek miktarının dekar başına, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve patateste 35 liraya, yağlık ayçiçeği ve soyada 34 liraya, dane mısırda 33 liraya, çeltik ve kütlü pamukta 70 liraya, nohut, kuru fasulye, mercimekte 30 liraya, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkilerinde 25 liraya, zeytin ve diğer ürünlerde 23 liraya yükseldiğini bildirdi.

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"DESTEĞİN OLUMLU ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Çiftçinin, yetiştiricinin verilen desteğin karşılığını üretimle, katma değerle fazlasıyla ödediğini vurgulayan Çelik, "Desteğin olumlu etkilerini artan tarımsal üretimde, hayvan sayılarında rahatlıkla görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, desteklerin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gübre desteklerine yapılan yüzde 100 artış da çiftçimiz, yetiştiricimiz için sevindirici bir gelişme olmuştur. Sektör açısından çok önemli bir gelişmedir. Sektörümüze desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. "

Kararın 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alınmasının da kendileri için ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu belirten Çelik, Bakan Pakdemirli'nin çiftçilerin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacaklarını belirtmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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