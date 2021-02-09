Gündem Balyaları yanan çiftçiye devlet 20 ton saman verecek
KAYSERİ

Balyaları yanan çiftçiye devlet 20 ton saman verecek

Balyaları yanan çiftçiye devlet 20 ton saman verecek

Kayseri'de saman balyaları yanan çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 ton saman verildi.

Haber Merkezi AA
Müdürlük ekipleri, Bakanlığın talimatıyla Demirtaş'a verilmek üzere 20 ton saman tedarik etti.
Müdürlük ekipleri, Bakanlığın talimatıyla Demirtaş'a verilmek üzere 20 ton saman tedarik etti.

Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kocasinan ilçesi Hırka Mahallesi'nde geçen hafta çıkan yangında çiftçi Hidayet Demirtaş'ın 6 bin balya samanının yandığını Bakanlığa bildirdi. Müdürlük ekipleri, Bakanlığın talimatıyla Demirtaş'a verilmek üzere 20 ton saman tedarik etti.

Samanın çiftçiye teslimi için düzenlenen törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş katıldı.

'DEVLET HIZLI ŞEKİLDE REFLEKS GÖSTERDİ'

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin, burada yaptığı konuşmada, çiftçinin yaşadığı üzücü olay üzerine devletin hızlı şekilde refleks gösterdiğini söyledi.

Vatandaşın zararının giderildiğini vurgulayan Şahin, "Yangın haberi ulaşır ulaşmaz bölgeye gittik. Daha sonra durumu Bakanlığımıza bildirdik. Hızlı şekilde hareket ederek en yakın tarım işletmesinden temin ettiğimiz saman balyalarını buraya getirdik. Bunun yanında Kocasinan Ziraat Odası da kaba yem desteği verdi." diye konuştu.

Çiftçi Demirtaş da destekten mutlu olduğunu dile getirerek, emeğe geçen herkese teşekkür etti.

Tekirdağ’da 5 bin balya saman küle döndü
OYNAT 00:39
Tekirdağ’da 5 bin balya saman küle döndü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde demir kuruluk altında istiflenmiş yaklaşık 5 bin balya saman bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Kaşıkçılı çiftçiler ve çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi.


Tekirdağ'da kundaklama iddiası: 6 bin balya saman alev alev yandı
OYNAT 00:59
Tekirdağ'da kundaklama iddiası: 6 bin balya saman alev alev yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçiye ait istiflenmiş 6 bin balya saman alev alev yandı. Olay yerinde konuşan Yeni Mahalle Muhtarı Ayhan Ihlamur, “Yangının kundaklama olabileceğini düşünüyoruz” dedi.


Abone Ol Google News
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Türkiye Milli Uzay Programı'nın yol haritası bu akşam duyurulacak.
Askere giderken bulamıyorlar

Askere giderken bulamıyorlar

​Önceden çöpe atılıyordu şimdi her yerde aranıyor.
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kente 10 metrelik bozayı heykeli yaptıracağız

Ömer Çelik konuşuyor

Ömer Çelik konuşuyor

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Katlanabilir<br>iPhone yolda

Katlanabilir
iPhone yolda

​Yeni detaylar ortaya çıktı.

İbn-i Sina<br>koronaya umut oldu

İbn-i Sina
koronaya umut oldu

'​İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu'
Açık alanda<br>satılamayacak

Açık alanda
satılamayacak

​Meyve sebzede yeni düzenleme yolda.
Kiralar<br>yarıya indirilebilir

Kiralar
yarıya indirilebilir

​Zordaki esnaf için emsal karar çıktı.
'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

​Tabela ve demir çit engelleyemedi sac bariyer kuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.