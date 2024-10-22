"Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Mazot ve gübre desteği kalktı mı, ödenecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 35 milyon 982 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. Yumaklı mazot ve Gübre desteği kapsamında 77 bin 555 TL ödeme yapıldığını bildirdi. Çiftçi kayıt sisteminde olan üreticilere ödenen mazot gübre desteğinin kaldırıldığı öne sürülmüştü. Ancak Bakanlık yaptığı açıklamada "Mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

18 Ekim 2024 tarihinde Bakan Yumaklı ödemelerin yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; “1 milyar 35 milyon 982 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekildedir;

Bitkisel Ürün Sigortası desteği kapsamında 960 milyon TL,

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 74 milyon 715 bin 893 TL

Mazot ve Gübre desteği kapsamında 77 bin 555 TL,

Fındık Alan Bazlı Gelir desteği kapsamında 488 bin 552 TL.

Toplam 4 kalemde 1 milyar 35 milyon 982 bin lira çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak.​

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın bugün Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.

Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25’inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.