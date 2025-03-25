Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih, mart ayı itibarıyla çiftçilerin gündeminde yer almaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin bu ay hesaplara geçeceği tarih merak ediliyor. Çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i bakanlık tarafından karşılanacak. Peki, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek, yattı mı?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 7 Şubat tarihinde tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; “Üretime değer veriyor, çiftçimizi destekliyoruz. 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

TEMEL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu.

Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.







