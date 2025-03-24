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Tarım Bakanlığı'nın yeni listesinde mide bulandıran detaylar: Eşek eti, gıda boyası, tohum yağı ne ararsanız var

Tarım Bakanlığı'nın yeni listesinde mide bulandıran detaylar: Eşek eti, gıda boyası, tohum yağı ne ararsanız var

Pınar Albayrak
12:3024/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gıdada taklit ve tağşiş skandalları bitmek bilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde yapılan hilelere ilişkin yeni listesini kamuoyuyla paylaştı. Liste, vatandaşların sağlığını tehdit eden ciddi usulsüzlükleri gözler önüne serdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye başladı. 24 Mart itibarıyla başlatılan uygulama kapsamında, bu firmaların listesi bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

“guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde günlük olarak güncellenen listede, hangi firmaların hangi ürünlerde ne tür bir hile yaptığı açıkça belirtiliyor.

Listenin en mide bulandıran detayı dana diye at ve eşek eti satılması oldu. Adana’da bulunan “Servet Kasap” adlı işletmenin kırmızı etlerinde “tek tırnaklı eti” yani at ve eşek eti tespit edildi.

Denetim raporlarına göre, sucukta gıda boyası ve deri dokusu kullanıldığı saptandı. Peynirlerde ise yağ oranlarının etiketlerde belirtilenden düşük olduğu ortaya çıktı. Zeytinyağında ise durum daha da vahim. Birçok markanın, zeytinyağı adı altında tohum yağı sattığı tespit edildi.

“Güneydoğu” markalı pastörize tereyağında ise mantar ilacı olarak bilinen “Netamisin” tespit edildi. “Mahbuba Tea” markalı çayda gıda boyası, “Agah” marka kekikten yabancı madde çıktı.



Analizlerde, söz konusu çayların içeriğinde doğal çay yaprakları yerine gıda boyaları kullanıldığı ortaya çıktı.

#tarım bakanlığı
#eşek eti
#at eti
#Tağşiş

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