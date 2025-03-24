Tarım Bakanlığı'nın yeni listesinde mide bulandıran detaylar: Eşek eti, gıda boyası, tohum yağı ne ararsanız var

Denetim raporlarına göre, sucukta gıda boyası ve deri dokusu kullanıldığı saptandı. Peynirlerde ise yağ oranlarının etiketlerde belirtilenden düşük olduğu ortaya çıktı. Zeytinyağında ise durum daha da vahim. Birçok markanın, zeytinyağı adı altında tohum yağı sattığı tespit edildi.