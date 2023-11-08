Dün ofise gelirken, fırsat buldukça görüştüğüm bir arkadaşım aradı ve heyecanla “o meseleyi çözdük” dedi. “Hangi meseleyi?” sorusunu sormaya fırsat bırakmadan müjde verir gibi konuştu: “Bizim çocuklar artık McDonald’s ve Burger King’den hamburger yemeyecekler.” Şaşırdım. Çünkü arkadaşım, deli gibi hamburger ve patates kızartması yiyen çocuklarını anlatıp, bu bağımlılıklarını bıraktırmak için bir çare üretemediğinden dert yanmıştı kaç kez. Kızı 13, erkek evladı 8 yaşlarında. Anlattığına göre çocukları