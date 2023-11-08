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Mersin’de McDonald’s şubesinin önce camını kırdı ardından motolof attı

Mersin’de bir şahıs, McDonald’s şubesinin önce baltayla camlarını kırdı ardından motolof atarak ateşe verdi. İstanbul Merter'de bulunan McDonald's şubesinde ise bir kişi kutu dolusu fare bıraktı. Fareleri bırakan kişinin "Sizler Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin" dediği duyuldu.

12:08 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:09 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mersin'de McDonald's şubesine baltalı molotoflu saldırı

Mersin'de McDonald's şubesine baltalı molotoflu saldırı

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı
'in Mezitli ilçesindeki McDonald’s şubesine gelen bir şahıs, elindeki baltayla iş yerinin camlarını kırdı. Şüpheli daha sonra beraberinde getirdiği yanıcı maddeyi iş yerine atarak ateşe verdi. Zanlı eyleminin ardından yakındaki bir banka oturarak olup biteni izledi.

Yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın, İsrail’in Filistin’de saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Öte yandan şüphelinin iş yerine saldırdığı anlar, çıkan yangın ve yakalanma anı bölgedeki vatandaşlarca cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Merter'deki McDonald's şubesinde 'fare'li protesto

Türkiye'de İsrail'e yönelik protestolar sürerken; bir kişi
Merter'de bulunan McDonald's şubesine bir kutu dolusu fare bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Müslümanların etlerini değil, bu fareleri yiyin"

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. öFareleri bırakan kişinin "Sizler Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin" dediği duyurdu.




#McDonald’s
#McDonald’s şubeleri
#mersin
#istanbul
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