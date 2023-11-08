Mersin'de McDonald's şubesine baltalı molotoflu saldırı
Yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın, İsrail’in Filistin’de saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Öte yandan şüphelinin iş yerine saldırdığı anlar, çıkan yangın ve yakalanma anı bölgedeki vatandaşlarca cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
İstanbul Merter'deki McDonald's şubesinde 'fare'li protesto
"Müslümanların etlerini değil, bu fareleri yiyin"
O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. öFareleri bırakan kişinin "Sizler Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin" dediği duyurdu.