MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ: 2. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı ortak sınav takvimine göre, 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri mayıs-haziran ayları arasında yazılı ortak sınavlara girecek. Yanlış cevapların doğru yanıtları etkilemediği sınav sistemi, öğrencilerin performansını daha adil ölçmeyi hedefliyor. 2. dönem 2. ortak sınavlarla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB tarafından 2. dönem 2. ortak sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Bu dönem 6, 7 ve 10 sınıflar için gerçekleşecek.

Tam gün eğitim veren okullarda 6, 7. ve 10. sınıf Türkçe ve Matematik sınavları 26 Mayıs Pazartesi günü 10:30'da başlayacak ve 11:10'da sona erecek. Aynı sınıflarda Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Tarih sınavları 27 Mayıs Salı günü aynı saatte başlayıp aynı saatte son bulacak.

Sabahçı gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da son bulacak.