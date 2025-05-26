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MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ: 2. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta?

MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ: 2. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta?

12:3026/05/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman?
2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı 2. dönem 2. ortak sınavlarının 26 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu. İlk kez 7. ve 10. sınıfların da dahil edildiği bu sınavlarda, öğrenciler bilgi ve becerilerini ölçme fırsatı bulacak. Sınav takvimi ve detaylarıyla öğrenciler ve veliler, sınav tarihine yönelik heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı ortak sınav takvimine göre, 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri mayıs-haziran ayları arasında yazılı ortak sınavlara girecek. Yanlış cevapların doğru yanıtları etkilemediği sınav sistemi, öğrencilerin performansını daha adil ölçmeyi hedefliyor. 2. dönem 2. ortak sınavlarla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB tarafından 2. dönem 2. ortak sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Bu dönem 6, 7 ve 10 sınıflar için gerçekleşecek.

Tam gün eğitim veren okullarda 6, 7. ve 10. sınıf Türkçe ve Matematik sınavları 26 Mayıs Pazartesi günü 10:30'da başlayacak ve 11:10'da sona erecek. Aynı sınıflarda Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Tarih sınavları 27 Mayıs Salı günü aynı saatte başlayıp aynı saatte son bulacak.

Sabahçı gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da son bulacak.

Öğlenci gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 14:30'da başlayacak, sınav 15:10'da bitecek.

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