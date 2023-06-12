MEB görevde yükselme sınav takvimi
MEB görevde yükselme sınav başvuruları ne zaman sona erecek?
Görevde yükselme yazılı sınavı için internet üzerinden başvuru ve onay süreci tamamlandı. Görevde yükselme sınavına ilişkin başvurular 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.
Görevde Yükselme Sınavı'na gireceklerden ücret alınacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını bildirdi.