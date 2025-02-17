Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden (ogm.meb.gov.tr) adresinden yapılan açıklamada, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı , Program Geliştirme Uzmanı , Eğitim Teknolojileri Uzmanı ve Alan Uzmanı için aranan nitelikleri de paylaştı. İşte detaylar.





MEB, ORTAÖĞRETİM İÇİN ÖĞRETMEN ALIMI İLANI YAYIMLADI





Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde;





Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, "Öğretim Programları ve Ders Kitapları" alanında çalışmak üzere öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerimiz, öz geçmişlerini ve başvurdukları alana yönelik çalışmalarını içeren portföylerini 21 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar http://ogmmateryal.eba.gov.tr/basvuru adresine iletebilirler.





1. Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı





Aranan Nitelikler:

İstatistik veya ilgili alanlarda lisans veya eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yüksek lisans ya da doktora programını tamamlamış olmak.

Ölçme ve değerlendirme konusunda en az 3 yıl deneyime sahip olmak.

İyi düzeyde istatistik bilgisi ve veri analizi ile ilgili süreçlerde sorumluluk alabilmek.

Eğitimde ölçme-değerlendirme araçları konusunda bilgi sahibi olmak.

Test geliştirme, madde analizi, performans değerlendirme ve rubrik hazırlama konularında deneyimli olmak.

Beceri temelli değerlendirme yöntemlerine hâkim olmak.

Güncel eğitim ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını takip etmek.

İyi derecede yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile planlama yapma ve zaman yönetimi becerilerine sahip olmak.

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

Ekip çalışmasına yatkın olmak.

Orta düzeyde İngilizce dil yeterliğine sahip olmak.

2. Program Geliştirme Uzmanı





Aranan Nitelikler:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden tercihen program geliştirme ve öğretim alanlarından lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

Eğitim ve öğretim programları geliştirme ve uygulama alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğrenme analitiklerini kullanarak programların etkinliğini değerlendirme becerisine sahip olmak.

Eğitim teknolojileri ve dijital öğrenme materyalleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Eğitim materyallerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda deneyimli olmak.

İleri seviye kolaylaştırıcılık ve organizasyon becerisine sahip olmak.

İleri seviye sunum ve raporlama becerisine sahip olmak.

Orta düzeyde İngilizce dil yeterliğine sahip olmak.

3. Eğitim Teknolojileri Uzmanı





Aranan Nitelikler:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb.) olmak.

Eğitim teknolojileri ve dijital öğrenme materyalleri konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

Eğitim sektörü hakkında genel bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

E-öğrenme platformları, eğitim içeriklerinin dijitalleştirilmesi ve interaktif hâle getirilmesinde etkin görev alabilmek.

Web tabanlı eğitim teknolojileri ve yazılımlarını kullanabilmek.

Yenilikçi eğitim metotları ve araçları konusunda araştırma yapma becerisine sahip olmak.

Video düzenleme, animasyon ve grafik tasarım araçlarını kullanabilmek.

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.

Yüksek motivasyon ve sürekli öğrenme eğilimde olmak.





4. Alan Uzmanı





Aranan Nitelikler:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Fransızca, Almanca, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Eğitim Bilimleri vb.) olmak.

Eğitim materyalleri inceleme ve geliştirme konularında deneyimli olmak.

Mevcut ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, dil ve içerik açısından düzenlenmesi ve güncellenmesi konularına hâkim olmak.

Yeni ders kitaplarının yazılması ve geliştirilmesi sürecinde diğer eğitim uzmanları ile iş birliği yaparak ders materyallerinin geliştirilmesi çalışmalarında sorumluluk alabilmek.

Eğitim materyallerinin analizi ve raporlanması konusunda deneyim sahibi olmak.

İyi derecede dil bilgisi (yabancı dilde ders kitapları için) yeterliğine sahip olmak.

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.

İletişim becerileri güçlü, ekip çalışmasına yatkın olmak.

Başvuru Şartları





-MEB kadrosunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

-Okul ve kurumlarda yönetici pozisyonunda olmamak.

-Word, Excel vb. Office uygulamalarına hâkim olmak.

-İletişim becerisine sahip ve takım çalışmasına yatkın olmak.





NOT : Görevlendirme onayları birer yıllık (her takvim yılının son gününe kadar) periyotlar hâlinde yapılacaktır. Ankara'da yüz yüze çalışma yöntemi tercih sebebi olup, bazı alanlarda uzaktan çalışma modeli değerlendirilebilecektir.



