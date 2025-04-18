Yapılan değişiklikle, yönetmelikte yer alan “eğitim yönetimi alanında doktora yapan” ve “eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan” ifadelerine “diğer alanlarda doktora yapan” ve “diğer alanlarda yüksek lisans yapan” ibareleri eklendi. Böylece sadece eğitim yönetimi değil, farklı alanlarda lisansüstü eğitim yapanlar da yönetici adaylığı sürecine dahil edilebilecek.