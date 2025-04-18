Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumlarına yönetici atamalarında dikkate alınan lisansüstü eğitim şartlarında kapsam genişliğine giderek önemli bir değişikliğe imza attı. Bu düzenlemeyle birlikte sadece eğitim yönetimi değil, farklı alanlarda lisansüstü eğitim yapanlar da yönetici adaylığı sürecine dahil olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönetici atamalarında uygulanan kriterlerde değişikliğe gitti. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.
MEB yönetici atamalarında yeni düzenleme nedir?
Yapılan değişiklikle, yönetmelikte yer alan “eğitim yönetimi alanında doktora yapan” ve “eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan” ifadelerine “diğer alanlarda doktora yapan” ve “diğer alanlarda yüksek lisans yapan” ibareleri eklendi. Böylece sadece eğitim yönetimi değil, farklı alanlarda lisansüstü eğitim yapanlar da yönetici adaylığı sürecine dahil edilebilecek.