Acele kamulaştırma çalışmaları yapılacak iller Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Mersin-Tarsus Projesi bünyesindeki Mersin Pamukluk Barajı İçme Suyu İsale Hattı işi kapsamında bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.





Gaziantep Devlet Yolu Nurdağı-Musabeyli Ayrımı Projesi kapsamında bazı yerlerdeki yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.





Sivas'ın Gürün ve Kangal ilçeleri ile Malatya'nın Kuluncak ilçesindeki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik Sarıca İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin yapımı için bazı taşınmazlar Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.





Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Akyazı Kızılelma Millet Bahçesi Projesi'nin hayata geçirilebilmesi amacıyla Akyazı Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.





"Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti Karşılama Merkezi ve bu kapsamdaki işlerin tamamlanabilmesi için bazı taşınmazlar Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.







