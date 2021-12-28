MEBBİS giriş ekranı 2022: MEBBİS Öğretmen girişi nasıl yapılır?

MEBBİS giriş ekranı arama motorlarında en çok sorgulanan sayfalardan biri. 2022 yılında da 1 milyonun üzerinde öğretmen MEBBİS giriş ekranı sprgulaması yaparak MEBBİS aracılığıyla eğitim öğretim yılını sürdürecek. İşte MEBBİS öğretmen giriş ekranı ve ayrıntılar...

MEBBİS NEDİR?

MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI 2022

Öğretmenlerin sıklıkla ziyaret ettiği MEBBİS öğretmen giriş sayfası her yıl olduğu gibi bu yıl da sıklıkla ziyaret edilmesi bekleniyor. 2022 MEBBİS giriş ekranına aşağıdaki link üzerinden giriş yapabilirsiniz.

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MEBBİS giriş ekranı açıldığında Kullanıcı adı veya TC kimlik numarası ile Şifre istenen bir ekran gelmektedir. Kişiler kendilerine ait bilgileri girerek MEBBİS'e giriş yapabilir.

KARAKOD İLE MEBBİS GİRİŞ EKRANI

Karekod ile MEBBİS Tek Şifre ekranına kullanıcı adı ve şifrenizi kullanmadan giriş yapabilirsiniz.

Doğrulama kodu sayesinde şifrenizi kaybetseniz bile MEBBİS ve e-Okul da ki kullanıcılarınız güvendedir.

MEBBİS KAREKOD İLE GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Eğer MEBBİS kullanıcı adı ve şifreniz yoksa sisteme giremezsiniz. Bu bilgileri, ilişiğinizin bulunduğu okul yönetiminden edinebilirsiniz.

MEBBİS ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

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MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek “ Şifremi Unuttum “ yazan yere tıklayabilir ve buradan şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-müfredat sisteminde yer alan “Şifremi unuttum” kısmında da “MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü” linkini tıklayarak şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET İLE MEBBİS'E NASIL GİRİŞ YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyo

2022 E-OKUL MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor..Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS ana sayfasına erişilebiliyor.

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E-OKUL MEBBİS GİRİŞ EKRANI

MEBBİS'E KİMLER GİREBİLİYOR?

EBBİS öğretmen girişi sayesinde eğitim-öğretimde rolü olan birçok kişi; öğretmen, müdür, idari personel, öğrenci ve veliler sisteme giriş yapabiliyor. Bunun için ilk olarak mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi yeterli olacaktır. Belirlenen kullanıcı adı, şifre, güvenlik kodu gibi bilgiler sonrası sisteme ulaşılabilir. Bu sistem üzerinden kişiler e-yatırım işlemleri, personel işlemleri, halk eğitim işlemleri, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları işlemleri, e-akademi işlemleri, e-yurt işlemleri, e-burs işlemleri ve evrak işlemlerini yapabilirler. Kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerine girebilirsiniz.

2022 MEBBİS'TE HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı MEBBİS ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

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E-Yatırım İşlemleri

Personel İşlemleri

Halk Eğitim İşlemleri

E-Okul, E-Taşınır

Açık Öğretim Kurumları İşlemleri

E-Akademi İşlemleri

E-Yurt İşlemleri

E-Burs İşlemleri

Evrak İşlemleri