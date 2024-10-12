MEB'den Kasım ara tatili için önemli duyuru geldi! 2024 ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayında 9 günlük ara tatil yapma fırsatı bulacak. Bu ara tatil, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yoğun ders temposundan kısa bir mola verme imkanı sunacak.





Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair gelen soruları yanıtladı. Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir değişiklik planlarının olmadığını belirtti. MEB tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen ara tatil, öğrencilerin ilk sınavlarından sonra dinlenmelerine olanak tanıyor.





İlkokul 1, 2, 3, 4, ortaokul 5, 6, 7, 8 ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerinin hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacağı tarihler de netleşti. Öğrencilerin bu dönemi verimli değerlendirmesi bekleniyor.

KASIM ARA TATİLİ 2024 || OKULLARDA 1. DÖNEM 9 GÜNLÜK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacağını açıkladı.





Birinci dönem ara tatili sebebiyle okullar 8 Kasım cuma günü kapanacak ve ilk ara tatil başlayacak.





MEB takvimine göre okullarda ara tatil 11-15 Kasım tarihlerinde uygulanacak ancak hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler 9 günlük tatil yapmış olacak.





Ara tatil dönüşü okullar 18 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek.





MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;





Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024





Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025





İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025



