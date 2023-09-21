TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekim ayında Meclis gündemine gelecek olan ve öncelik verilen diğer yasal düzenlemelerle ilgili de "Cumhurbaşkanımız tarafından Orta Vadeli Program (OVP) açıklanmış oldu. Mali politikalara uygun ihtiyaç duyulacak kanuni çalışmalarda da yine görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile beraber çalışmalarını yürütüyorlar. O konuda ihtiyaç duyulacak bir durum olursa ekim ayı içerisinde Meclisimizin gündemine gelecektir. Son halinin verildiği 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi de ekim ayının üçüncü haftasında Meclise gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bazı turizm bölgeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemeler var. Milli Savunma Bakanlığımızın geçen dönem Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, özellikle karargah içeresinde disiplin işlemlerine yönelik bazı talepleri olmuştu. Bu konuda da yine bir düzenleme gelecek. Sağlık Bakanlığımızın teşkilat yapılanması, daha nitelikli sağlık hizmetleri açısından bazı tanımlamalar ile ana kanunlarıyla alakalı teklifleri vardı; ekim ayında bu konuda gündeme gelecektir. Geçen dönemden aciliyeti olan 20'ye yakın uluslararası sözleşme vardı. Ekim ayı içeresinde bu çalışmaları da yürüteceğiz" diye konuştu.