|
Gündem

Meclis açılmasıyla yoğun çalışma temposuna girecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. AK Parti grup yönetimi ve bazı komisyonlar, 15 günlük yoğun bir döneme girecek. Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme ve bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif için mesai yapılacak.

14:41 . 17/09/2023 Pazar
Diğer
Meclis, 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak.

Meclis, 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. AK Parti, Meclis açılmadan 15 günlük yoğun çalışma temposuna girecek.

Emekli maaşları görüşülecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürüyor. Bürokratlar düzenlemenin teklif metnine dönüştürülmesi için Meclis'te mesai yapacak. Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Bakanlıkların talepleri değerlendirilecek

TRT Haber'in aktardığına göre; Birçok bakanlık da talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

CHP'li Tanrıkulu için fezlekenin Meclis'e gelmesi bekleniyor

AK Parti grup yönetimi, yasama faaliyetleri, uluslararası anlaşmalar ve Meclis'e ulaşan fezlekeler için de mesai yapacak. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan açıklamalarının ardından Savcılık harekete geçti. Fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

#TBMM
#Türkiye Büyük Millet Meclisi
#Ankara
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Stefan Kuntz A Milli Takım’dan ayrıldı mı, yerine kim gelecek?