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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

09:2117/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı için takvim netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre, nisan ayı faiz kararı belirlenen tarihte açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım sona eriyor. Son olarak mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesine yükselten TCMB, finansal istikrarı desteklemek amacıyla TL ve döviz likiditesine yönelik ilave adımlar atmıştı. Piyasaların merakla beklediği yeni faiz oranı bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısının ardından netleşecek.

MERKEZ BANKASI NİSAN 2025 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'te düzenlenecek.

TCMB 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

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