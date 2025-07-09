Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2025 Temmuz faiz kararı tarihi belli oldu. Ekonomiyi yakından takip edenler, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? araştırıyor. İşte TCMB 2025 takvimi

2025 HAZİRAN TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Kurul'un ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttuğu kaydedildi.

TCMB TEMMUZ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

TCMB Temmuz faiz kararını 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak.

"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ VE FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEKTİR"

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 19 Haziran toplantısına ilişkin özeti yayımlandı.

Özette, Para Politikası Kurulunun (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar verdiği anımsatılarak, Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tuttuğu ifade edildi.

Para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği vurgulanan özette, "Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.

TCMB: ENFLASYON HEDEFİ İÇİN GEREKLİ SIKILIK SAĞLANACAK

Özette, bu doğrultuda, politika faizinin, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğine işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."







