Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Nisan ayı faiz kararını belirlemek için Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanıyor. Mart ayı faiz kararına göre vadeli repo ihale faiz oranı değiştirilmezken ve politika faizi ise yüzde 8,5 oranında sabit tutuldu. Ekonomi, enflasyon ve finansal piyasaları yakından etkileyen Merkez Bankası faiz kararının Nisan ayında ne olacağı merak ediliyor.