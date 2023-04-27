Merkez Bankası
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Nisan ayı faiz kararını belirlemek için Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanıyor. Mart ayı faiz kararına göre vadeli repo ihale faiz oranı değiştirilmezken ve politika faizi ise yüzde 8,5 oranında sabit tutuldu. Ekonomi, enflasyon ve finansal piyasaları yakından etkileyen Merkez Bankası faiz kararının Nisan ayında ne olacağı merak ediliyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.
MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.
Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.