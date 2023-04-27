|
Reklam
Reklam
Özgün

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Nisan faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Nisan ayı TCMB toplantısı bugün Şahap Kavcığlu başkanlığında gerçekleşecek. Merkez Bankası Liralaşma Stratejisi doğrultusunda adımlar atarken, gözler Nisan 2023 faiz kararı için gelecek açıklamalara çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

12:59 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası

Merkez Bankası

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Nisan ayı faiz kararını belirlemek için Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanıyor. Mart ayı faiz kararına göre vadeli repo ihale faiz oranı değiştirilmezken ve politika faizi ise yüzde 8,5 oranında sabit tutuldu. Ekonomi, enflasyon ve finansal piyasaları yakından etkileyen Merkez Bankası faiz kararının Nisan ayında ne olacağı merak ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.

Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.



#merkez bankası
#faiz kararı
#tcmb
#merkez bankası faiz kararı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.