Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları, ülke ekonomisi üzerinde önemli etkileri olan faiz kararlarının alındığı önemli etkinliklerdir. Bu toplantılarda belirlenen faiz oranları, kredi maliyetlerini, döviz kurunu ve dolayısıyla enflasyonu etkileyerek tüm vatandaşların hayatını doğrudan etkiler. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, özellikle ekonomik gelişmeleri yakından takip edenler için büyük önem taşır. Merkez Bankası, genellikle aylık periyotlarla toplantılar düzenler ve bu toplantılar sonrası aldığı kararları kamuoyuyla paylaşır. İşte Merkez Bankası toplantı tarihleri ve faiz kararlarının açıklandığı saat.

2024 EKİM TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın onuncu faiz kararı için toplanacak. TCMB, ekim ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI EKİM AYINDA FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ, BEKLETİ NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,1599'dan 36,6347'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,4274'ten 42,7340'a çıktı.