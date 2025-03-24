Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü para politikası faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği bu süreçte, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi merak kazandı.

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

2025 yılı için belirlenen takvime göre, Merkez Bankası'nın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında herhangi bir toplantı yapılmayacak. Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştireceği toplantının ardından alınan kararlar, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuna duyurulacak.

SON TOPLANTIDA FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayında politika faizini yüzde 45 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. Politika faizi, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ifade ediyor.

Açıklamada, sıkı para politikasının enflasyon beklentileri ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak devam edeceği belirtildi.

YILIN SON TOPLANTISI ARALIK AYINDA YAPILACAK

PPK, yaz aylarındaki toplantılarını ise 19 Haziran ve 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.







