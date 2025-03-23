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Merkez Bankası ile Bankalar Birliğinden değerlendirme toplantısı: İstikrar için her türlü araç etkin kullanılacak

Merkez Bankası ile Bankalar Birliğinden değerlendirme toplantısı: İstikrar için her türlü araç etkin kullanılacak

18:1923/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
AA
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TCMB ile TBB arasında teknik toplantı yapıldı.
TCMB ile TBB arasında teknik toplantı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. TBB, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." açıklamasını yaptı.

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

"Her türlü araç etkin kullanılacak"

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek,
"Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi."
ifadesine yer verildi.


#Türkiye Bankalar Birliği
#Merkez Bankası
#Ekonomi

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