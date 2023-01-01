17 Ocak Salı günü Sakarya'nın Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı ilçelerinde, TOKİ Mersin kurası, bugün Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Mut ve Toroslar ilçeleri için gerçekleştirilecek. Kocaeli TOKİ kuraları ise İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçeleri için çekilecek. Peki, Mersin, Sakarya, Kocaeli TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Mersin TOKİ

Mersin TOKİ kura çekimi bugün Mut ve Toroslar ilçeleri için yapılacak. Bu ilimiz için son çekiliş Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ MERSİN KURASI CANLI İZLE!

Mersin TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI

TOKİ Mersin kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sakarya TOKİ

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 17 Ocak Salı günü Sakarya kurası devam edecek. Merkez ilçe çekilişinin ardından Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı'da yapılacak.

TOKİ SAKARYA KURASI CANLI İZLE!

Sakarya TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI

TOKİ Sakarya kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kocaeli TOKİ

Kocali TOKİ kura çekimi için tarih belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Kocaeli ili için yapılan açıklamada kuraların 18 Ocak 2023 tarihinde başlayacağı, 21 Ocak 2023 tarihinde ise sona ereceği kaydedildi.

TOKİ KOCAELİ KURASI CANLI İZLE!

Kocaeli TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI

TOKİ Kocaeli kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.

2023 OCAK AYI TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

TOKİ KURA TAKVİMİ

14-15-16-17 Ocak 2023- Mersin

16-17 Ocak 2023- Sakarya

18-19-20-21 Ocak 2023- Kocaeli

18-20-21-22 Ocak 2023- Antalya

22 Ocak 2023- Yalova

23-24 Ocak 2023- Isparta











