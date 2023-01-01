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TOKİ kura sonuçları
17 Ocak Salı günü Sakarya'nın Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı ilçelerinde, TOKİ Mersin kurası, bugün Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Mut ve Toroslar ilçeleri için gerçekleştirilecek. Kocaeli TOKİ kuraları ise İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçeleri için çekilecek. Peki, Mersin, Sakarya, Kocaeli TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
Mersin TOKİ kura çekimi bugün Mut ve Toroslar ilçeleri için yapılacak. Bu ilimiz için son çekiliş Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Mersin TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ Mersin kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.
Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 17 Ocak Salı günü Sakarya kurası devam edecek. Merkez ilçe çekilişinin ardından Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı'da yapılacak.
Sakarya TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ Sakarya kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.
Kocali TOKİ kura çekimi için tarih belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Kocaeli ili için yapılan açıklamada kuraların 18 Ocak 2023 tarihinde başlayacağı, 21 Ocak 2023 tarihinde ise sona ereceği kaydedildi.
Kocaeli TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ Kocaeli kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.
14-15-16-17 Ocak 2023- Mersin
16-17 Ocak 2023- Sakarya
18-19-20-21 Ocak 2023- Kocaeli
18-20-21-22 Ocak 2023- Antalya
22 Ocak 2023- Yalova
23-24 Ocak 2023- Isparta