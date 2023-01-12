2023 yılı Kocaeli TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Kocaeli kura çekimi tarihleri belli oldu. Kocaeli TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine e devlet üzerinden ulaşabilecek. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZMAAN?

Kocali TOKİ kura çekimi için tarih belli oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Kocaeli ili için yapılan açıklamada kuraların 18 Ocak 2023 tarihinde başlayacağı, 21 Ocak 2023 tarihinde ise sona ereceği kaydedildi.

TOKİ KOCAELİ KURA TARİHLERİ 2023

TOKİ tarafından yayımlanan bilgilker doğrultusunda Kocaeli kura çekimi 18-19-20-21 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

Çekilişler, İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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Toplamda 5 bin 2022 sosyal konut sahibini bulacak.

TOKİ KOCAELİ İLÇE İLÇE KURA ÇEKİM TARİHLERİ

İzmit (Sekbanlı-Sepetçi): 18 Ocak 2023

Derince Sopalı Mahallesi: 19 Ocak 2023

Gebze (Kirazpınar), Körfez (İlimtepe): 20 Ocak 2023

Dilovası, Kandıra Orhan Mahallesi: 21 Ocak 2023

TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

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