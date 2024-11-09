Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Mersin'de de posta kodu bulunmaktadır. 13 ilçeye sahip olan Mersin, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Mersin'in çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Mersin'in posta kodu kaçtır? Mersin il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 13 ilçeye sahip Mersin'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Mersin'in ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Mersin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Mersin posta kodu kaç?
Mersin posta kodu 33000'dır.
Mersin İlçe Posta Kodları
Akdeniz - 33010
Anamur - 33630
Aydıncık - 33840
Bozyazı - 33830
Çamlıyayla - 33580
Erdemli - 33730
Gülnar (Gülpınar) - 33715
Mezitli - 33340
Mut - 33600
Silifke - 33940
Tarsus - 33460
Toroslar - 33220
Yenişehir - 33140
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.