Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 13 ilçeye sahip Mersin'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Mersin'in ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Mersin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Mersin posta kodu kaç?

Mersin posta kodu 33000'dır.

Mersin İlçe Posta Kodları

Akdeniz - 33010

Anamur - 33630

Aydıncık - 33840

Bozyazı - 33830

Çamlıyayla - 33580

Erdemli - 33730

Gülnar (Gülpınar) - 33715

Mezitli - 33340

Mut - 33600

Silifke - 33940

Tarsus - 33460

Toroslar - 33220

Yenişehir - 33140

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.







