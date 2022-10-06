Son dakika: Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'a verildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu.

Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı

Buna göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.

Metin Feyzioğlu kimdir?

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 tarihinde Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul'da doğdu. Türk ceza hukuku profesörü ve Türkiye Barolar Birliği'nin 8. Başkanı Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013-2021 yılları arasında sürdürmüş olan Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu'nun torunudur.

Metin Feyzioğlu'nun hayatı

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.

Metin Feyzioğlu eğitimi ve kariyeri

Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.

Metin Feyzioğlu'nun Ankara Barosu Başkanlığı

1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi. 62. Olağan Genel Kurulu'nda oyların %60'ını alarak tekrar seçilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği başkanlığı

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.

18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olmuştur.

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Metin Feyzioğlu özel yaşamı

Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Metin Feyzioğlu kitapları

2013 - Türkiye Ağaca Neden Sarıldı?

2015 - Çıkış Yolu

Büyükelçi atama listesi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü oldu.

Londra Büyükelçiliği'ne Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş; Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes; Lahey Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal; Dakar Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman getirildi.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz'ün, Amman Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan'ın, Vatikan Büyükelçiliği'ne de Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Podgoritsa Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Kanberra Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, Cibuti Büyükelçiliği'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz görevlendirildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

"Luanda Büyükelçiliği'ne Ufuk Ekici, Gaboron Büyükelçiliği'ne Ahmet İdem Akay, Cakarta Büyükelçiliği'ne Talip Küçükcan, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu, Brazavil Büyükelçiliği'ne Mehmet Raif Karaca, Priştine Büyükelçiliği'ne Sabri Tunç Angılı, Abidjan Büyükelçiliği'ne Deniz Erdoğan Barım, Kigali Büyükelçiliği'ne Aslan Alper Yüksel, Mogadişu Büyükelçiliği'ne İbrahim Mete Yağlı, Duşanbe Büyükelçiliği'ne Umut Acar, Kampala Büyükelçiliği'ne Fatih Ak, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciğine Nurdan Bayraktar Golder, Akra Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör, Buenos Aires Büyükelçiliğine Ömür Budak, Ottava Büyükelçiliğine Esra Demir, Vilnius Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Lima Büyükelçiliğine Serra Kaleli, Oslo Büyükelçiliği'ne Gülin Dinç, Addis Ababa Büyükelçiliği'ne Berk Baran, Valetta Büyükelçiliği'ne Erdeniz Şen, Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Engin Yürür, Nur Sultan Büyükelçiliği'ne Mustafa Kapucu, Brazilya Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça, Muskat Büyükelçiliği'ne Muhammet Hekimoğlu, Tahran Büyükelçiliği'ne Hicabi Kırlangıç, Bükreş Büyükelçiliği'ne Özgür Kıvanç Altan, Kotonu Büyükelçiliği'ne Mesut Koç"