Resmi Gazete'de bugün (31975 Sayılı 6 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları) Resmi Gazete'de bugün yani 6 Ekim 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ekim 2022 tarihli ve 31975 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

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