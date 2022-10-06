Özgün Resmi Gazetede bugün (31975 Sayılı 6 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)
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Resmi Gazete'de bugün (31975 Sayılı 6 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün yani 6 Ekim 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ekim 2022 tarihli ve 31975 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi Gazete: 2022 Resmi Gazete kararları bugün neler var?
Resmi Gazete kararları

Bazı kurum ve kuruluşlardaki görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete 6 Ekim 2022 Perşembe 31975 Sayılı kararları merak ediliyor. Peki Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/61, K: 2022/101 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2022 Tarihli ve 2020/8344 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2022 Tarihli ve 2020/8844 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete kararları için tıklayın

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Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

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​60 tonluk trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

​'Başörtüsüne' yönelik anayasa değişikliği için ilk adım atıldı.

Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.

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