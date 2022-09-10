Acvılar Cevizlibağ metrobüs hattı çalışıyor mu?

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında metrobüsler çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Avcılar’da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle, seferler durdu. Yolcuların ise metrobüs yolundan yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVCILAR CEVİZLİBAĞ METROBÜSÜ ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, “Avcılar ilçemiz Şükrübey metrobüs durağı civarında bugün saat 18.38’de farklı yönlerden gelen iki metrobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yapılan çalışmalar sonrasında metrobüs hattı çift yönlü ulaşıma açılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre meydana gelen kazada 50 yaralımız ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilmiş, 49 yaralımız ise kendi imkanları ile hastanelere giderek ayakta tedavi görmüştür. Yaşanan kazada yaralanan ve olaydan etkilenen bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

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İETT'DEN METROBÜS SEFERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili son olarak İETT sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, “Metrobüs hattında Avcılar’da meydana gelen kazada yaralanan yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Avcılar-Cevizlibağ arasındaki metrobüs seferleri sağlık ve teknik müdahale sonrasında normale dönecektir. Yaralılarımızın sağlık durumlarını ve ilgili gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.