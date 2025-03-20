Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı tarihi ve saati yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenecek MGK, bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak MGK toplantısı gündeminde terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki, Mart MGK toplantısı ne zaman, saat kaçta? MGK Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte, detaylar...
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında, bugün kritik başlıkları ele almak üzere toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan bu toplantıda, ülke güvenliği ve iç politika başta olmak üzere, uluslararası gelişmeler, bölgesel tehditler ve savunma stratejileri gibi önemli konular masaya yatırılacak. İşte 20 Mart MGK toplantısı detayları...
MGK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, 20 Mart 2025 Perşembe bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı günlük programında yer alan bilgiye göre; MGK toplantısı saat 15:00'te başlayacak.
MGK GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Toplantıda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla diz çöken terör örgütü PKK'ya İmralı'nın yaptığı kendini feshetme çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün tüm uzantılarıyla silah bırakması.
Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak. Bir yandan operasyonlar devam ederken sürecin oyalamalara izin verilmeden sonuçlandırılması için atılacak adımlar konuşulacak.
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı
-Adalet Bakanı
-Milli Savunma Bakanı
-İçişleri Bakanı
-Dışişleri Bakanı
-Genelkurmay Başkanı
-Kuvvet Komutanları