Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında, bugün kritik başlıkları ele almak üzere toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan bu toplantıda, ülke güvenliği ve iç politika başta olmak üzere, uluslararası gelişmeler, bölgesel tehditler ve savunma stratejileri gibi önemli konular masaya yatırılacak. İşte 20 Mart MGK toplantısı detayları...