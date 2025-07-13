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Milyoner sorusu 13 Temmuz: 2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır?

Milyoner sorusu 13 Temmuz: 2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır?

21:3313/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster? sorusu
Kim Milyoner Olmak İster? sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması bu akşam 1157. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmadaki 2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır? sorusu ise merak uyandırdı. İşte sorunun doğru cevabı.

Soru:
2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır?
Cevap:
A: 0

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

Kim Milyoner Olmak İster yaş sınırı kaçtır?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.


Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.


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