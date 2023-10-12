Uygulama üzerinden Yabancılar İletişim Merkezine (YİMER) ait başvurular ve başvuru takibi, Türkiye’de barınma, çalışma, eğitim, sağlık, ulaşım gibi konularla ilgili bilgiler, yabacılara yönelik hizmetler, sıkça sorulan sorular ve cevaplar ile Türkçe dışındaki diller için çeviri hizmeti bulunuyor. Göç İdaresi uygulamasını Google Play’den ve AppStore’dan indirebilirsiniz.

Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da 1 Ekim'de başlayacak Mobil Göç Noktası Uygulamasının önemine değinen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız. Ama bir turisti veya ikamet izni olan bir yabancıyı üzerinde kimlik veya pasaportu yok diye alıp, geri gönderme merkezine götürmeyeceğiz. İstanbul'da bunu 9 hafta boyunca pilot uygulamayla başardık. 20 göç mobil noktasını 38 araca çıkardık İstanbul'da. Düzensiz göçü, kaçak göçmeni, şehir içerisinde yakalamak sabır gerektiriyor. Ve sabırlı olmamız gerekiyor. Sıfır hata düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü turizm ülkesiyiz. Mobil Göç Noktasında hangi görevlilerimiz oluyor? Yabancılar ile iletişim sağlayacak tercüman ve göç uzmanlarımız merkezde çalışıyor. Bu merkezlerde Göç-Net sistemi ve biyometrik yani parmak izi okutma sistemimiz var."