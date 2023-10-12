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Mobil Göç Noktası 1 Kasım'dan itibaren 25 ile daha getirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin son bilgileri aktarırken Mobil Göç Noktası Uygulama'sı ile ilgili bilgiler verdi. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulaması başlamıştı. Yerlikaya 1 Kasım'da 25 ilde daha araç sayısının artarak toplam 155 Mobil Göç Noktaları olacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

13:49 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mobil Göç Noktası Uygulaması

Mobil Göç Noktası Uygulaması

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı yabancıların sorularına daha kolay cevap verilmesi amacıyla bir mobil uygulama geliştirdi. 1 Ekim'de uygualanmaya başlanan Mobil Göç Uygulaması ile ilgili detaylar merak kazandı.

MOBİL GÖÇ NOKTASI UYGULAMASI NEDİR?

Mobil Göç Uygulaması, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı yabancıların sorularına daha kolay cevap verilmesi amacıyla bir mobil uygulama olarak geliştirdi.

Uygulama üzerinden Yabancılar İletişim Merkezine (YİMER) ait başvurular ve başvuru takibi, Türkiye’de barınma, çalışma, eğitim, sağlık, ulaşım gibi konularla ilgili bilgiler, yabacılara yönelik hizmetler, sıkça sorulan sorular ve cevaplar ile Türkçe dışındaki diller için çeviri hizmeti bulunuyor. Göç İdaresi uygulamasını Google Play’den ve AppStore’dan indirebilirsiniz.

MOBİL GÖÇ NOKTASI HANGİ İLDE, KAÇ TANE VAR?

1 Ekim'de Başladı

Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da 1 Ekim'de başlayacak Mobil Göç Noktası Uygulamasının önemine değinen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız. Ama bir turisti veya ikamet izni olan bir yabancıyı üzerinde kimlik veya pasaportu yok diye alıp, geri gönderme merkezine götürmeyeceğiz. İstanbul'da bunu 9 hafta boyunca pilot uygulamayla başardık. 20 göç mobil noktasını 38 araca çıkardık İstanbul'da. Düzensiz göçü, kaçak göçmeni, şehir içerisinde yakalamak sabır gerektiriyor. Ve sabırlı olmamız gerekiyor. Sıfır hata düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü turizm ülkesiyiz. Mobil Göç Noktasında hangi görevlilerimiz oluyor? Yabancılar ile iletişim sağlayacak tercüman ve göç uzmanlarımız merkezde çalışıyor. Bu merkezlerde Göç-Net sistemi ve biyometrik yani parmak izi okutma sistemimiz var."


Mobil Göç Noktası Uygulaması ağı genişliyor: 1 Ekim’de dört ilde daha başlıyor
Mobil Göç Noktası Uygulaması ağı genişliyor: 1 Ekim’de dört ilde daha başlıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İstanbul’da pilot olarak başlatılan Mobil Göç Noktası Uygulama ağının genişleyeceğini ifade eden Yerlikaya, “1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak” ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, "1 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladık” şeklinde konuştu. Bakan Yerlikaya, operasyonlara yenilerin ekleneceğini belirterek, “çok şaşıracağız” diye konuştu.


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