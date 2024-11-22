MSB personel alımı 2024 başvuru kılavuzu ile beraber PERTEM başvuru ekranı erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı kuvvet komutanlıkları adına 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Uzman erbaş kadrosu için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olma koşulunun yer aldığı MSB personel alımı başvuruları personeltemin.msb.gov.tr e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek. Adaylar seçim aşaması sınavları kapsamında; fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve uygulamalı mesleki bilgi sınavına tabi tutulacak. Peki, MSB 4 bin 65 personel alımı başvuru şartları neler, MSB uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, Milli Savunma Bakanlığı 4065 uzman erbaş alımı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuzu bilgisi.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2024 Yılı (2024/3 Dönem) Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.

Başvurular 18 Kasım-6 Aralık saat 23.59'a kadar yapılabilecektir.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar ön başvurularını 06 Aralık 2024 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

a. Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL'dir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b. Sınav ücreti; başvuru formunun doldurulmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(4) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (06 Aralık 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2’de yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;

(a) Son başvuru tarihi itibariyle ikinci hizmet yılını tamamlamış ve devam ediyor olmak,

(b) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(c) Başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-2’te yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

(ç) Kayıt kabul aşamasında (evrak kontrol faaliyeti) sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için 3’üncü madde, a fıkrası, 2’nci bentte belirtilen yaş şartı uygulanacak [2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve

daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)],

(d) Sözleşmeli er veya erbaş statüsünde görevine devam ederken başvuruda bulunanlar mensubu olduğu kuvvet komutanlıklarını tercih edebilecektir.

(8) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

(9) Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa

olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],

(10) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(11) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan

adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],

(12) Yapılacak fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve uygulamalı mesleki bilgi sınavında başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,

(13) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

(14) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

(15) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

(16) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan

yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar

ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

(17) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat

ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(18) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş

olmak,

(19) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

(20) Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

(21) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(22) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

(23) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli

olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,

(24) Alım yapılacak sınıf/branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (Ek-1, 2 ve 3’te belirtilen tablolarda yer alan şartları karşılamak),

(25) En az 164 cm en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, Ek-3’te yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,

çıplak ayakla ölçülür).











