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Emniyet Genel Müdürlüğü 32. Dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayınladı

Emniyet Genel Müdürlüğü 32. Dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayınladı

12:5222/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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POMEM başvuru kılavuzu
POMEM başvuru kılavuzu

32. Dönem POMEM başvuru süreci başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde 12 bin polis alımı gerçekleştirecek. 21 Kasım'da başlayan POMEM alımı başvuru süreci 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar yapılacak. Adaylar başvurularını 32. Dönem POMEM başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvurularını gerçekleştiriyor. İşte 32. Dönem POMEM polis alımı için başvuru kılavuzu PDF indirme ve görüntüleme ekranı...

32.dönem POMEM başvuru süresi başladı! Ön başvurusunu tamamlayan adayları eğitim ve sınav süreci bekliyor. Sürecin sonunda ise 12 bin kişilik
yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü www.pa.edu.tr duyuru panosunda 32. POMEM alımı başvuru kılavuzunu yayınladı. İşte 32. Dönem POMEM polis alımı için başvuru kılavuzu PDF indirme ve görüntüleme ekranı.

32. Dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayınlandı mı?

32. Dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayınladı. Aşağıdaki link üzerinden polis alımı sürecine ilişkin tüm detaylara erişebilirsiniz.

Polis alımı için başvurular nasıl yapılacak?

sürecinde Aday Belirleme Ön Başvuru ekranı açıldı. 32. Dönem POMEM başvurusu yapmak isteyenler http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak işlemlerini tamamlıyor:

POMEM 12 bin polis alımı başvuru tarihleri

Adaylar, 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 09 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.

12 BİN POLİS ALIMI NASIL YAPILACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan “Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmü amirdir.

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.



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