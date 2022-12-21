Özgün Milli Savunma Bakanlığı 1115 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖZGÜN HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı 1.115 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında personel alımı yapacak. Başvurular 25 Kasım'da gerçekleşti. Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilen kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edildi. Şimdi gözler sonuçlarda. Peki MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: MSÜ işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSB, MSÜ işçi alımı sonuçları

MSB işçi alımı için başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını merak etmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Muğla ve Hatay gibi büyük şehirler başta olmak üzere 18 ilde 1115 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır?

Milli Savunma Bakanlığı 1.115 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için ilan yayınladı. İlana göre başvuru işlemleri 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

MSB işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

MSÜ işçi alımı kura sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik bir açıklama gelmedi. Ancak kura çekimi ile sonuçların açıklanması bekleniyor. MSB işçi alımı kura sonuçları yayınlandığı zaman haberlerimizde güncellenecektir.

MSB işçi alımı kura çekimleri yapıldı mı?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30’da noter huzurunda yapıldı. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımları hangi illerde?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

Kafatasının bir kısmını aldılar

'Kafatasının bir kısmını aldılar'

Evlilik hayali kuran gencin hayatı karardı.
Kadrolar belli oldu

Kadrolar belli oldu

​Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Gazeteci Fatih Portakaldan dikkat çeken ifade: CHPyi yönetmek devlet yönetmekten daha zor

​Yaşlı çiftin hayatı çalan telefonla karardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den önemli mesajlar.

​Analist açıkladı: En belirleyicisi İtalya'nınkiydi.
Orta Çağ'dan kalma

Orta Çağ'dan kalma

Altın 'vaşak küpeler' ziyarete açılıyor.

​Yargılama terörle yetkili ağır ceza mahkemesinden yapılacak.

​Bakan Fatih dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.