MSB işçi alımı için başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını merak etmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Muğla ve Hatay gibi büyük şehirler başta olmak üzere 18 ilde 1115 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır?

Milli Savunma Bakanlığı 1.115 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için ilan yayınladı. İlana göre başvuru işlemleri 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

MSB işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

MSÜ işçi alımı kura sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik bir açıklama gelmedi. Ancak kura çekimi ile sonuçların açıklanması bekleniyor. MSB işçi alımı kura sonuçları yayınlandığı zaman haberlerimizde güncellenecektir.

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MSB işçi alımı kura çekimleri yapıldı mı?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30’da noter huzurunda yapıldı. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımları hangi illerde?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.