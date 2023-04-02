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MSÜ sınav sonuçu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav sonuçları için tarih verdi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için binlerce öğrenci ter döktü. Sınava katılan adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetildi. MSÜ sınavına giren adaylar tüm test kitapçıkları 165 dakikada cevapladı. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM MSÜ sonuçları tarihi.

13:33 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesine giriş yaparak ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim almak isteyen adaylar MSÜ sınavı için ter döktü. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarına ilişkin ÖSYM’den açıklama geldi. Peki 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavı soru sayısı ve sınav süresi

Üniversite eğitimini Milli Savunma Üniversitesi’nde tamamlamak isteyen adayların girdiği MSÜ sınavı 2 Nisan’da yapıldı. 2023 MSÜ sınav saat 10.15'te başladı. Beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan MSÜ sınavı 165 dakika sürdü. ÖSYM MSÜ sonuçları için tarih verdi.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 2023 MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

MSÜ nedir?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.



#msü
#MSÜ sonuçları
#ÖSYM MSÜ sınav sonuçları
41 dakika önce
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