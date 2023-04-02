MSÜ sınav sonuçu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav sonuçları için tarih verdi

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları başladı. Online olarak gerçekleştirilen sınavın tarihleri ve saat aralıkları üniversite resmi adresinden duyuruldu. Buna göre, Online Bütünleme Sınav Sistemi 29 Mart - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı ne zamana kadar devam edecek, çevrim içi bütünleme sınavı kaç gün sürecek? ATA AÖF bütünleme sınavı giriş ekranı.