MSÜ sınav sonuçu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav sonuçları için tarih verdi

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM
MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı
Milli Savunma Üniversitesine giriş yaparak ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim almak isteyen adaylar MSÜ sınavı için ter döktü. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarına ilişkin ÖSYM’den açıklama geldi. Peki 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınavı soru sayısı ve sınav süresi
Üniversite eğitimini Milli Savunma Üniversitesi’nde tamamlamak isteyen adayların girdiği MSÜ sınavı 2 Nisan’da yapıldı. 2023 MSÜ sınav saat 10.15'te başladı. Beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan MSÜ sınavı 165 dakika sürdü. ÖSYM MSÜ sonuçları için tarih verdi.
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 2023 MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.
MSÜ nedir?
Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.