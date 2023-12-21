Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, MSÜ başvuru tarihleri belli olmuştu. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar da MSÜ'nün 2024 takvimine odaklandı. Peki, MSÜ başvurusu ne zaman?
MSÜ 2024 ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki sene MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.
MSÜ başvuruları ne zaman 2024?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre MSÜ 2024 sınavı başvuruları 3-30 Ocak'ta yapılacak. Geç başvurular ise 7 Şubat günü tamamlanacak.
MSÜ başvuru ücreti 2024 ne kadar?
MSÜ sınav başvuru ücreti ise ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?
Sınav sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak.