"DGS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, 2024 sınav takviminde DGS başvuru ve sınav tarihlerine yer verdi. Adaylar ise DGS başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar araştırmasına geçti. Peki DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM 2024 sınav takvimi...