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MSÜ sınavı ne zaman 2024? Milli Savunma Üniversitesi sınav ve başvuru tarihi

MSÜ başvuru tarihleri belli oldu. Takvimin yayımlanmasının ardından birçok adayın gündeminde "MSÜ sınavı 2024 ne zaman? Başvuru tarihleri ve sınav ücreti" yer aldı. Sınavı için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılacak olan binlerce kişi 2024 yılına sayılı günler kala MSÜ Sınavı için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılacak olan binlerce kişi 2024 yılına sayılı günler kala sınav tarihiyle ilgili ayrıntıları merak ediyor. İşte MSÜ sınavı 2024 ne zaman? Başvuru tarihleri ve sınav ücretine dair detaylar…

12:02 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MSÜ sınavı 2024
MSÜ sınavı 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, MSÜ başvuru tarihleri belli olmuştu. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar da MSÜ'nün 2024 takvimine odaklandı. Peki, MSÜ başvurusu ne zaman?

MSÜ 2024 ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki sene MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

MSÜ başvuruları ne zaman 2024?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre MSÜ 2024 sınavı başvuruları 3-30 Ocak'ta yapılacak. Geç başvurular ise 7 Şubat günü tamamlanacak.

MSÜ başvuru ücreti 2024 ne kadar?

MSÜ sınav başvuru ücreti ise ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

Sınav sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak.



#msü
#milli savunma üniversitesi
#2024 msü sınavı
#ösym
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