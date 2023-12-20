"DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ücreti açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Yılında DGS sınavına katılım sağlamak için hazırlıklara başlayan adaylar, ilk olarak başvuru tarihlerini ve başvuru ücretini öğrenmek istiyor. Peki DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2024 sınav takvimi...