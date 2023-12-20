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DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2024 sınav takvimi...

"DGS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, 2024 sınav takviminde DGS başvuru ve sınav tarihlerine yer verdi. Adaylar ise DGS başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar araştırmasına geçti. Peki DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM 2024 sınav takvimi...

17:13 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
dgs başvuru tarihi açıklandı mı?
dgs başvuru tarihi açıklandı mı?

"DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ücreti açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Yılında DGS sınavına katılım sağlamak için hazırlıklara başlayan adaylar, ilk olarak başvuru tarihlerini ve başvuru ücretini öğrenmek istiyor. Peki DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2024 sınav takvimi...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS başvuru işlemleri 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.


DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.


DGS geç başvuru işlemi 28 Mayıs 2024 tarihinde alınacak. Geç başvuru ücreti %50 daha fazla ödenecek.


DGS 2024 SINAVI NE ZAMAN?

DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.


DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

#DGS
#dgs başvuru
#ÖSYM
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