2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başladı. Sınav, ortaöğretim seviyesinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşacak. Adaylar, "MSÜ ne zaman, saat kaçta?" ve "MSÜ sınavı bu hafta sonu mu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...
2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için başvuru süreci tamamlandı. Sınav, ortaöğretim seviyesinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşacak. Başvuru işlemlerini başarıyla gerçekleştiren adaylar, şimdi sınav tarihini ve sınav giriş belgelerini merakla bekliyor. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
MSÜ NE ZAMAN 2025?
Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacaktır.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!
MSÜ sınavına girecek adayların, sınav günü yanlarında bulundurması gereken belgelerden biri de Sınava Giriş Belgesidir. Adaylar, bu belgeyi sınav haftasında, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilirler.
2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.