2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için başvuru süreci tamamlandı. Sınav, ortaöğretim seviyesinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşacak. Başvuru işlemlerini başarıyla gerçekleştiren adaylar, şimdi sınav tarihini ve sınav giriş belgelerini merakla bekliyor. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ sınavına girecek adayların, sınav günü yanlarında bulundurması gereken belgelerden biri de Sınava Giriş Belgesidir. Adaylar, bu belgeyi sınav haftasında, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilirler.