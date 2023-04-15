Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sona erdi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verildi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 77 ilde, 98 sınav merkezinde, 1489 bina, 27 bin 134 salonda gerçekleştirildi.

Geçen yılki sınavdan 81 bin 618 daha fazla adayın başvuru yaptığı 2023-MSÜ'ye 610 bin 419 aday başvuru yaptı. Bu yıl Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ düzenlendi.

2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.

MSÜ sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

MSB MSÜ Sınava katılan adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç görüntüleme sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ'nün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci, 12 Nisan saat 23.59'da sona erdi.

Milli Savunma Üniversitesi fiziki yeterlilik testi standartları neler?

Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ sınavlarına girecek olan adaylar fiziki yeterlilik testinde de başarılı olmak istiyor. Adaylar belli koşulları sağladıkları müddetçe fiziki yeterlilik testinden geçebiliyor. Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar.

MSÜ fiziki yeterlilik testinde adaylar parkurda 400 metre koşu, uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks gibi konularda kendini gösterir. Bu aşama adayları çabukluk, çeviklik ve kondisyonunun ölçülmesini sağlamaktadır.

Bu aşamaya gelirken yanlarında belirli spor malzemelerinin de getirilmesi gerekmektedir.

Eşofman, spor şortu, ayakkabı, spor çorabı, havlu vb. eşyaları kişiler kendi temin eder. Bu teste katılan vatandaşlar herhangi bir sağlık problemi olmadığını kabul etmiş olarak görülür.

Bu aşamanın sonuçları kişilere sözlü olarak bildirilir. Aday "0" puanına itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini yapılan fiziki test günü içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Adayların Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir.

MSÜ fiziki yeterlilik testine katılmak için gerekenler nelerdir?

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