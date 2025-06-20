MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2025 MSÜ sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen binlerce aday, 24 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, 2025 yılı MSÜ yerleştirme sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin internet adresi olan PERTEM üzerinden öğrenebilecek. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar için geri sayım başladı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ tercihlerini 24 Mart- 18 Nisan tarihleri arasında aldı. Değerlendirme işlemleri sürerken Bakanlık sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.

Geçtiğimiz yıl tercih süreci 10 Mayıs'ta sona ererken yaklaşık 1 aylık sürenin ardından sonuçlar erişime açılmıştı.

Haziran ayının üçüncü haftasına girilirken Milli Savunma Bakanlığı sonuçları henüz duyurmadı. MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı sonuna kadar duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve 2 yıllık meslek yüksekokulu tercih süreci ÖSYM tarafından yürütüldü. Tercih sürecinin aksine sonuçlar ise Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Bilgi Sistemi olan PERTEM üzerinden duyurulacak.

Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuç ekranına ulaşabilecek. Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşamasına ilişkin bilgiler ile birlikle mülakat tarihleri yer alacak.

BAKANLIK TAKVİM AÇIKLAYACAK

Milli Savunma Bakanlığı sonuçlar ilan edildikten sonra 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyet takvimini duyuracak.

Hava harp okulu, diğer harp okulu, astsubay meslek yüksekokulu seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi Pazar günleri sınav yapılması beklenmiyor.