Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 ilde 133 sınav merkezinde gerçekleştirildi. 670 bin 718 adayın başvurduğu sınavda, 30 bin 489 salonda toplam 89 bin 228 kişi görev aldı. Adaylar, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soruluk sınavda ter döktü. Şimdi gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak 2025 MSÜ sınav sonuçları takvimine çevrildi. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM’nin duyurduğu tarihler…

MSÜ'den alacakları puanlar doğrultusunda tercihte bulunacak olan adayların gündemin sonuç tarihi var. ÖSYM takvimiyle MSÜ 2025 sonuç süreci duyuruldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Açılan ekranda, MSÜ sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de sonuçlarınıza erişebilirsiniz. Adaylara fiziksel bir sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, internet üzerinden açıklanan sonuçlar resmi tebligat niteliğindedir.

MSÜ SINAVINDAN SONRA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?