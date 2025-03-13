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MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:4813/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MSÜ sınav sonuç tarihi 2025
MSÜ sınav sonuç tarihi 2025

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile 2 yıllık meslek yüksekokullarında askeri eğitim almak isteyen adaylar, Şubat ayında sınava katıldı. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine göre belirlenen tarih…

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 ilde 133 sınav merkezinde gerçekleştirildi. 670 bin 718 adayın başvurduğu sınavda, 30 bin 489 salonda toplam 89 bin 228 kişi görev aldı. Adaylar, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soruluk sınavda ter döktü. Şimdi gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak 2025 MSÜ sınav sonuçları takvimine çevrildi. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM’nin duyurduğu tarihler…

MSÜ'den alacakları puanlar doğrultusunda tercihte bulunacak olan adayların gündemin sonuç tarihi var. ÖSYM takvimiyle MSÜ 2025 sonuç süreci duyuruldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Açılan ekranda, MSÜ sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de sonuçlarınıza erişebilirsiniz. Adaylara fiziksel bir sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, internet üzerinden açıklanan sonuçlar resmi tebligat niteliğindedir.

MSÜ SINAVINDAN SONRA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

MSÜ sınavına yalnızca T.C. vatandaşları başvurabilir. MSÜ sınavına başvuru yapmak, yalnızca başvuru sürecinin ilk adımıdır. Sınav sonrası yapılacak olan fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık muayenesi gibi aşamaları da başarıyla tamamlamak gereklidir.

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