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2024 MSÜ soruları ve cevap anahtarı: Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı

MSÜ soru ve cevapları, askeri okullar sınavına girenlerin gündeminde. MSÜ sınavı 3 Mart tarihinde yapılacak. 2024 MSÜ sınavı 3 Mart tarihinde 10:15'de başlayacak ve 13:00'te bitecek. Peki MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 MSÜ soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF TAMAMI İNDİR:

08:59 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 09:23 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
MSÜ sınavı soruları cevap anahtarı
MSÜ sınavı soruları cevap anahtarı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2024 MSÜ 81 ilde bugün gerçekleşecek. MSÜ sınavına girecek adaylar Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan 120 soruyu çözmek için ter dökecek.
MSÜ sınav soru ve cevap anahtarları
sınav sonrası ise merak edilen konular arasında yer almayı sürdürecek. Peki MSÜ 2024 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2024 MSÜ sınav soruları ve cevaplarının sınavdan sonra kısa bir süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılı MSÜ sınavının sonuçları ise yine ÖSYM tarafından 28 Mart günü erişime açılacak.

2024-MSÜ’ye başvurup aynı zamanda diğer(Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) sınavlara girebilir miyim?

2024-MSÜ’ye başvuru yapmak diğer sınavlara (Polislik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) girmeye engel teşkil etmemektedir.

Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilmek için hangi lise türlerinden mezun olmak gerekir?

Herhangi bir lise ve dengi okuldan mezun olan/olacak adaylar MSÜ’ye başvurabilir.

Milli Savunma Üniversitesi’nde okuyabilmek için YKS-TYT ve YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

Asb.MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKSTYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur.

2024-MSÜ ‘‘Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına’’ hangi illerde katılabilirim?

Adaylar sınav merkezi tercihi olarak kendi adres ilini tercih edebileceklerdir. Bunun dışında bir tercihte bulunamayacaklardır

Harp Okulu ve/veya Asb.MYO Seçim aşamalarına katılarak bu aşamaların herhangi birinden Elenmek/Ayrılmak diğer Yükseköğretim Kurumlarına başvurmaya engel oluşturur mu?

Adayların Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Başvurma Hakları Devam Edecektir.

MSÜ’ne çağrı ve kesin kayıt işlemleri için ŞehitGazi Çocuklarına özel bir kontenjan ayrılır mı?

Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak;

2024-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının”

%90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS TYT’den, Harp Okulları için 2024 YKS Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

Kılavuzda belirtilen tarihlerde tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına Çağrılırlar mı?

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Vücudunda dövme veya yara izi olan kişiler Askeri Öğrenci olabilir mi?

Bu konuda ayrıntılı bilgi için TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin tatuaj ve yara izi ile ilgili bölümünü inceleyiniz.

Daha önce Askeri Okullardan çıkan/çıkarılan veya sivil okullardan çıkarılan öğrenciler MSÜ’de okuyabilir mi?

Başvuru ve Giriş koşullarımızda «Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak» ifadesi yer almaktadır.

03 Mart 2024 Tarihinde yapılacak olan 2024-MSÜ Sınavının puanları yerleştirme işlemlerinde kullanılacak mı?

2024-MSÜ Sınavı Puanları yalnızca adayların seçim aşamalarına (Mülakat, FYT) çağrı işlemlerinde kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde YKS puanı dikkate alınacaktır.

Okul disiplin cezaları MSÜ’de okumaya engel teşkil eder mi?

Giriş koşullarına engel teşkil eden okuldan çıkarılma cezaları hariç okulda alınan disiplin cezaları MSÜ’de okumaya engel teşkil etmez.

Aday Yerleştirme İşlemlerinde kullanılan 2024- YKS puan türlerine Ortaöğretim Başarı Puanı eklenecek midir?

Aday yerleştirme işlemlerinde 2024-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali (HAM PUAN) kullanılacaktır.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara başvuru yapabilmek için gerekli olan bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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