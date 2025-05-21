MSÜ TERCİH SONUÇ SAYFASI: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören MSÜ yerleştirme süreci, askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce gencin heyecanını artırmış durumda. 24 Mart – 18 Nisan tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sistemi üzerinden sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel beklentiler ve süreç hakkında merak edilenler...