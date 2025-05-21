MSÜ TERCİH SONUÇ SAYFASI: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. 18 Nisan’da sona eren başvuruların ardından heyecanlı bekleyiş sürerken, yerleştirme sonuçlarının Milli Savunma Bakanlığı tarafından Personel Temin Sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday, sınav başarı sıralamaları ve tercihleri doğrultusunda açıklanacak sonuçlarla ikinci aşama seçim sürecine adım atacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair güncel bilgiler...
2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören MSÜ yerleştirme süreci, askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce gencin heyecanını artırmış durumda. 24 Mart – 18 Nisan tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sistemi üzerinden sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel beklentiler ve süreç hakkında merak edilenler...
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanma tarihine dair henüz resmi bir duyuru paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Haziran'da ilan edilen tercih sonuçlarının bu yıl önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.