MSÜ TERCİH SONUÇ SAYFASI 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama...

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday, 2025 yılı tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 24 Mart’ta başlayan ve 18 Nisan’da sona eren tercih sürecinin ardından, gözler Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar için sonuçlar, MSB Personel Temin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi takvime dair bilgiler ve sonuç sorgulama ekranı detayları haberimizde…