MSÜ TERCİH SONUÇ SAYFASI 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama...

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) eğitim görmek isteyen binlerce aday için tercih süreci tamamlandı. 2025 yılı MSÜ tercih işlemlerini 18 Nisan’a kadar ÖSYM üzerinden gerçekleştiren adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarını tercih eden öğrenciler, Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Sonuçlar, adaylara ayrıca tebligat yapılmaksızın internet üzerinden ilan edilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler ve sonuç sorgulama detayları...
Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday, 2025 yılı tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 24 Mart’ta başlayan ve 18 Nisan’da sona eren tercih sürecinin ardından, gözler Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar için sonuçlar, MSB Personel Temin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi takvime dair bilgiler ve sonuç sorgulama ekranı detayları haberimizde…
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçları için gözler artık Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'na çevrildi. Geçmiş yıllardaki açıklanma tarihlerine bakıldığında, tercih sonuçlarının sınavdan yaklaşık 1-1,5 ay sonra ilan edildiği görülüyor.
Bu doğrultuda 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs sonu veya Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
Resmi duyuru geldiğinde, adaylar sonuçlarına personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.
MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında, adayın çağrıldığı ikinci seçim aşaması bilgileri ve randevu tarihleri yer alacak.
İKİNCİ AŞAMA SEÇİM SÜRECİ NE ZAMAN?
Tercih sonuçlarının ardından adaylar, ikinci aşama seçim süreci olan fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık raporu işlemleri için çağrılacak. Bu süreçte adayların MSB tarafından belirlenen sağlık ve spor kriterlerini karşılaması gerekecek.