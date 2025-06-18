MSÜ tercih sonuçlarında gözler PERTEM'de: 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç sorgulama ekranı

2025 MSÜ tercih sonuçları için gözler PERTEM'e çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar 2025-MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Üniversite tarafından tercih sonuçlarına dair henüz net bir tarih verilmedi. İşte konu hakkındaki detaylı açıklamalar.





2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.

MSÜ TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.

PERTEM 2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA





MSÜ SINAVI NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, tamamıyla lise son sınıf ve mezun öğrencilerinin sınava girdiği ve ayrıca 2 Yıllık Önlisans, 4 Yıllık ve üzeri yıllar Lisans ve Lisansüstü seviyelerinde ve hatta daha üzerinde özel bir eğitim verecek olan ve Milli Ordumuzun Subay yetiştirmek ihtiyacını gideren öğretim kurumu boşluğunu doldurmak amacıyla ÖSYM tarafından hazırlanan ve yapılan sınava MSÜ Sınavı denir.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavdan geçecek bir puan alan sınava giren kişiler, YKS (TYT, AYT) olarak adlandırılan üniversite sınavından da yeterli seviyede puan alırlarsa MSÜ harp okulları için mülakatlara girebilirler.





MSÜ 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI NELER?

a) Evrak Kontrolü: 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve 2’nci Seçim Aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar Seçim Aşamalarına katılamazlar.





b) Fiziki Değerlendirme: Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve çorapsız yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından Seçim Aşamalarına katılamazlar.





Bu aşamada elenen adayın itirazı: aynı gün içerisinde, Seçim Aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askerî Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları TABLO-2’de gösterilmiştir.





Erkek Askerî Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm, Kadın Askerî Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Tüm Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları anılan tablodaki 165 cm -190 cm (dahil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2’nci Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.





c) Kişilik Değerlendirme Testi: Adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına destekleyici veri sağlamak amacıyla kullanılır, test sonuçlarına göre eleme yapılmaz.

ç) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):

(a) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, mekik, şınav ve 400 metre koşu testleri yapılır.

(b) Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vb.) getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan adaylar, kendilerinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Yine de kurumumuza verilmek üzere Aile Hekimi/Sağlık kurumundan alınmış olan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.





(c) Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak testlere göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 3 testin 2’sinden başarılı olmak (mekik ve şınav testlerinden en az 1’er puan, 400m koşu testinden en az 2 puan) zorunludur, en az 2 testten başarısız olan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün testlerden alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.





(ç) Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her test için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, Seçim Aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden ilgili komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip yapılır. İtiraz eden aday başarısız olduğu teste tekrar tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtirazı yapan komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.





d) Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okuluna Başvuran ve Çağırılan Adaylar İçin) :

(a) Psikomotor Testi Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylar için uygulanacaktır.

(b) Psikomotor testinde 180 tam puan üzerinden 100 baraj puanı altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

(c) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.

(ç) Psikomotor testinden kadın ve erkek adaylardan belirtilen puanın altında alan adaylar elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılır, varsa diğer okul tercihleri için Seçim Aşamalarına devam ettirilir. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.

(d) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir ve testten başarısız olan adaya psikomotor sonuç tutanağı imza karşılığı tebliğ edilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.

e) Mülakat:

(1) Fiziki Yeterlilik Testinden başarılı olan adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.

(2) Adaylar, Bakanlık tarafından oluşturulan mülakat komisyonları tarafından sınava tabi tutulurlar.

(3) Mülakat; komisyon ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(4) Mülakatta adaylar; genel görünüş, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, öz geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi, duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve askerî personel/askerî öğrenci adayları için ayrıca askerlik mesleğine uygunluğu ve istekli olması yönünden değerlendirilir.

(5) Adayların mülakat sınavında başarılı olabilmesi için Bakanlık tarafından belirlenen baraj puanı (100 tam puan üzerinden en az 70 puan) ve üzerinde puan alması gereklidir.

(6) Adaylar, Harp Okulu (HO) ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO) için aynı mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır. HO ve MYO tercihi olan adaylar, mülakat değerlendirmesi sonucunda, HO ve MYO’ya ait birbirinden bağımsız iki ayrı not alacaklardır.





f) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna Başvuran Adaylar için): Mülakat aşamasından başarılı olunması durumunda Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuran adaylar mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Adayların çalgı icra performanslarını daha iyi göstermeleri maksadıyla Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2’nci Seçim Aşamasının ikinci günü icra edilecektir. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Teori ve Çalgı Performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Adaylar Teori kısmındaki Solfej testinden Muammer SUN’un Solfej 1 kitabındaki parçalardan sorumlu olacaktır.





(1) Teori:

(I) Solfej: Komisyonun, Muammer Sun Solfej 1 kitabından seçip soracağı bir (1) adet müzik parçasını adayın solfej biçiminde okumasıdır.

(II) Ezgi Tekrarı: Aday, kendisine piyano ile çalınan üç (3) adet ezgi parçasını duyması ve devamında ‘A’ ve ‘Na’ hecesi ile tekrar etmesidir.

(III) İşitme: Tek ses duyma, iki ve üç sesli akor duymaktan oluşur (Akorların seslerinin kalından inceye doğru “A” ya da “NA” şeklinde vermesi istenip, ayrıca nota isimleri istenmeyecektir.)

IV) Ritim Tekrarı: Adayın, komisyon tarafından belirlenen 2 adet müzikal ritim motifini duyması ve el ile tekrar etmesidir

(2) Çalgı Performansı: Bu aşama teknik ve müzikal açıdan değerlendirilmek üzere; Üflemeli, Vurmalı, Telli, Yaylı ve Tuşlu Çalgı gruplarından herhangi bir çalgı ile o çalgının literatüründe bulunan adayın belirleyeceği, 1 adet eserin seslendirilmesinden oluşur. Adaylar Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına piyano ve bateri takımı hariç kendi çalgılarını yanlarında getirecektir.



