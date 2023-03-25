Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.

NAR EKŞİSİ NEDEN YASAKLANDI?





Piyasada nar ekşisi adı altında satılan nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler içerisinde ‘’Glikoz şurubu, nar suyu konsantresi (%30), asitlik düzenleyici sitrik asit, su, renklendirici karamel, koruyucu sodyum benzoat’’ gibi zararlı maddeler barındırması sebebiyle yasaklandı.





Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

PİYASADA SATILAN NAR EKŞİLERİNİN ZARARLARI NELER?

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan nar ekşisi, narın suyunun uzun süre fermantasyona uğratılmasıyla elde edilen bir sos türü olarak bilinir. İçerisinde sadece nar, nar suyu, nar suyu konsantresi bulunduran nar ekşilerinin sağlığa yararı bulunmaktadır.

Salata, çiğ köfte ve kısır gibi yemekler başta olmak üzere farklı yemeklerde kullanılan nar ekşisi, hem tadı hem de faydaları ile öne çıkar. Nar meyvesinin verdiği ekşi tadı şeker ile dengeleyen nar ekşisi, insan vücudu için de oldukça faydalı bir besindir.

Piyasada nar ekşisi adı altında satılan ve içerisinde birçok katkı maddesi bulunduran nar ekşileri kanserden şeker hastalığına birçok hastalığa sebebiyet verebiliyor.







