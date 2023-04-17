Bir dönem Fenerbahçe ile adı anılan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Trabzonspor ile anılıyor. Abdullah Avcı'dan sonra takımı devralacak kaliteli bir teknik direktör arayan Trabzonspor'da Nenad Bjelica hazırlığı sürüyor. Nenad Bjelica kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

NENAD BJELİCA TRABZONSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. A Spor'un haberine göre; Bordo-mavililer tecrübeli teknik adamı Türkiye’ye davet etti.

NENAD BJELICA KİMDİR?

20 Ağustos 1971 tarihinde Osijek, Hırvatistan'da doğan Bjelica, Hırvat profesyonel futbol menajeridir. Eski futbolcudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2018-20 sezonlarında Dinamo Zagreb, 2014-15 sezonunda Spezia Calcio, 2016-18 sezonunda Lech Poznan, 2010-13 sezonlarında Wolfsberger ve son olarak Osijek'in menajerliği ve çalıştırıcılığını yapmıştır. Nenad Bjelica, 2019-2020 sezonunda 2.20 puan ortalaması yakalamış ve birçok kulübün dikkatini çekmiştir.







